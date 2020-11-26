شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يضع التشكيل المثالي لقمة الأهلي والزمالك في نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم ديربى الأهلى والزمالك المقرر إقامته مساء غد الجمعة فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع الفريقين لأول مرة فى التاريخ على أرض مصر وسط ظروف استبعاد لاعبين مؤثرين من كلا الفريقين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يغيب عن الأهلى أليو ديانج ووليد سليمان و صالح جمعة، بينما يغيب عن الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى الونش.

ووضع ياسر رضوان نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق التشكيل الأمثل لكلا الفريقين من وجهة نظره كالتالى :



تشكيل الأهلى

محمد الشناوي و أيمن أشرف وعلى معلول و محمد هاني ووياسر إبراهيم و حمدي فتحي وعمرو السولية و محمد مجدى قفشة و حسين الشحات و أجايى و مروان محسن

تشكيل الزمالك

محمد أبو جبل و محمود علاء و محمد عبد الغني و أحمد عيد واسلام جابر و طارق حامد فرجاني ساسى و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي

محمد أوناجم ومصطفي محمد.

ونفت وزارة الشباب والرياضة قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام غدا، على استاد القاهرة الدولى، حيث إن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.