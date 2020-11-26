شكرا لقرائتكم المصري يستغني عن بوسكا بعد ضم دعدور وثروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر على ماهر المدير الفنى للمصرى توجيه الشكر للحارس أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق البورسعيدى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بسبب وجود ثلاثة حراس على مستوى عالى بعد التعاقد مع الثنائى أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز السابق وعصام ثروت حارس مرمى نادى زد السابق بالإضافة لوجود أحمد مسعود .

ويسعى على ماهر لوجود حالة من الإستقرار الفنى داخل صفوف الفريق لذا فقد فضل الإطاحة ببوسكا ومن قبله أحمد عبد الفتاح الذى تعاقد مع القناة الذى ينافس بدورى القسم الثانى .

طالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سرعة حسم ملف الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق الساحلى فى الموسم المقبل نظرا لاقتراب منافسة الدورى من الإنطلاق.

كان مسئولو المصرى أرسلوا فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة يطالبون بخوض مبارياتهم على ستاد بورسعيد وأن يكون البديل ستاد الإسماعيلية.

من جانبه أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أنه يناشد مجلس إدارة اتحاد الكرة الموافقة على عودة المصرى لخوض مبارياته على ملعبه ببورسعيد أسوة بباقى الأندية بعدما خاض المواسم الثمانية الماضية خارج بورسعيد.

وأضاف هاشم أن جماهير النادى تضغط على مجلس الإدارة من أجل عودة الفريق لبورسعيد وأنه يرى أن البلاد حاليا أصبحت قوية بسبب حكومتها وجيشها وشرطتها ومن الأفضل عودة أبناء المدينة الباسلة لملعبهم الذى يشهد طفرة إنشائية فى الوقت الحالى.