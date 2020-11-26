ماذا قال محمد صلاح عن رحيل مارادونا ؟





نعى محمد صلاح، اللاعب الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، الأرجنتيني مارادونا، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، حيث يعد واحدا من أساطير الكرة العالمية.

ونشر محمد صلاح، صوره، لمارادونا، عبر حسابه بتطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها: “رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا، تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم”.

أعلنت الرئاسة في الأرجنتين وصول جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا إلى القصر الرئاسي تمهيدا لإقامة مراسم تشيع جثمانه، وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم "مارادونا" اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي للإلقاء النظرة الأخيرة على بطل العالم عام 1986 والذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما بسبب أزمة قلبية.

جدير بالذكر أن مارادونا كان يعاني من وعكة صحية في الفترة الأخيرة، أجرى على أثرها عملية جراحية في المخ.