كرة سلة.. أحمد مرعي يعلن قائمة منتخب مصر في تصفيات افريقيا 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر رجال عن قائمة منتخب مصر النهائية التي يخوض بها منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تنطلق غدا " الجمعة " علي صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر.

وتضم قائمة المنتخب الوطني ١٢ لاعبا كالتالي : أحمد عادل دولا ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم ، عمر طارق ، مصطفى المكاوي "كيزو" ، علي أحمد ،رامي إبراهيم ، أنس أسامة ، إيهاب امين ، عمر عزب .

وخرج هيثم كمال نجم الاتحاد من القائمة النهائية بعد إصابته بالتواء شديد في الكاحل خلال معسكر المنتخب، استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا.

وخضع لاعبي منتخب الفراعنة لمسحة لطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات الافريقية اكدت سلبية جميع المساحات الي جانب الجهاز الفني وجاهزيتهم للمشاركة غدا ومن المقرر ان يخضع ايضا جميع اللاعبين للمسحه الأخيرة اليوم .

وسيفتتح منتخب مصر أولى مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب أوغندا غدا الجمعه في الخامسة والنصف مساء، ثم يواجه منتخب الرأس الأخضر السبت القادم في الثامنة والنصف مساء، على أن يختتم مبارياته يوم الأحد المقبل بمواجهة المغرب في الثامنة والنصف مساء.

وستقام مباريات الإياب لمجموعة مصر في التصفيات الأفريقية في فبراير المقبل 2021، على أن يتأهل الثلاثة الأوائل من المجموعة إلى بطولة أفريقيا لكرة السلة المقرر إقامتها في رواندا 2021.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة تضم الى جواره كلا من المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر.