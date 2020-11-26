"أحب التحديات الكبيرة".. رسالة تحذيرية من بنشرقي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث النجم المغربي الدولي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك، عن نهائي القرن الأفريقي والذي يجمع فريقه بالغريم الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بنشرقي قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" اليوم الخميس :"مواجهة الأهلي ستكون صعبة للغاية، كل شيء ممكن وأريد أن أفوز بدوري الأبطال بكل تأكيد".

وتابع :"أحب مثل هذه التحديات ضد الفرق الكبيرة".

وواصل بنشرقي حديثه عن نهائي القرن :"في الوقت الحالي أؤدي أداءً جيدًا كما كان في الوداد، أريد بذل قصاريى جهدي في بطولتي المفضلة وهيّ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وأحب أن أظهر مهارتي الحقيقة في أفضل المسابقات مثل هذه".

وعن مسيرته الاحترافية تحدث بنشرقي، قائلاً :"اكتسبت خبرة قيّمة عندما لعبت مع الوداد لمدة عام ونصف وفزت بالبطولة المغربية ودوري أبطال إفريقيا مع الفريق".

وأنهى :"كان هناك وقت جيد في الهلال قبل أن أحقق حلمي باللعب في أوروبا، لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب "استاد القاهرة".

ويعتبر بنشرقي أحد أبرز لاعبي الزمالك خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث أحرز أربعة أهداف قارية حتى الآن منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي في الصيف الماضي.

وسبق وأن حصل بنشرقي على لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه الأسبق الوداد البيضاوي المغربي نسخة (2017) بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.