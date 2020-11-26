أحمد حسن: الزمالك أكثر تأثرًا بالإصابات من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إن الزمالك أكثر تاثرًا بالإصابات من الأهلي، مضيفًا أن الأكثر ثباتًا من الناحية الانفعالية سيحسم اللقب لصالحه.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي مساء غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض كلا الفريقين لضربة قوية قبل لقاء النهائي، حيث أثبتت المسحة الطبية لفيروس كورونا الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيجابية عينة 6 لاعبين بين صفوف قطبي الكرة المصرية.

ويغيب من الزمالك كل من يوسف أوباما، محمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة، بينما يفقد الأهلي خدمات الثلاثي وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال حسن: "الزمالك سيتأثر أكثر من الأهلي بغيابات كورونا، خاصة إصابة عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر، حيث لا يوجد بديل قوي له".

وأضاف: "الزمالك أيضا سيفقد محمود الونش أفضل مساك في الدوري المصري وركيزة أساسية في النواحي الدفاعية، بالإضافة إلى تقدمه في الركلات الثابتة".

وواصل:" يوسف أوباما أيضا لاعب مؤثر في مركز صانع الألعاب، وهو من أهم اللاعبين في صفوف الزمالك".

وأكمل: "أما في الناحية الأخرى، فإن موسيماني (مدرب الأهلي) لا يعتمد على صالح جمعة، بينما يعد أليو ديانج أهم الغائبين، لكن حمدي فتحي ظهر بشكل جيد في مباراة مصر أمام توجو، وبدأ يستعيد مستواه، وباستطاعته تعويض غياب ديانج".

وأردف: "غياب وليد سليمان أيضا قد يؤثر على الفريق، لأنه تغيير هام بالنسبة لموسيماني، ويتم الاستعانة به في الأوقات الصعبة، لكنه لا يشارك بشكل أساسي".

وأتم:" من يملك التوفيق والثبات الانفعالي واللعب بروح عالية سيتوج باللقب، لكن عامل التوفيق مهم جدًا، خاصة أنك من الممكن أن تقدم مباراة كبيرة وتخسر في النهاية بسبب غياب التوفيق".