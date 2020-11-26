صلاح ينعي مارادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب المصري، أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا ووجه تعازيه لأسرته.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي "انستجرام" اليوم الخميس، صورة للنجم الأرجنتيني وهو بقميص منتخب بلاده، قائلاً :"رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا".

وتابع :"تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم".

وكان توفي نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ60 عامًا بعدما تعرض لسكتة قلبية في منزله بحي سان أندريس ببلدة تيجري.

ويعتبر مارادونا أيقونة نابولي بعدما ارتدى قميص الفريق الإيطالي بين عام 1984 وحتى 1991 ليشارك في 188 مباراة سجل من خلالها 81 هدفًا.

ولعب أيضًا النجم الأرجنتيني في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة بين عامي 1982 وحتى 1984.