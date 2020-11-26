تخضع اليوم المنتخبات المشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والتي تنطلق غدًا الجمعة، علي صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر، لمسحة طبيه أخيرة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ان اكدت المسحاتالتي أجريت منذ أيام للاعبي المنتخبات والاجهزة الفنية سلبيتها.
ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر.
وتخوض المنتخبات الأربعة المران الاخير اليوم علي صاله الدكتور كمال شلبيبنادي الاتحاد السكندري، حيث يواجه منتخب الفراعنه في المباراة الأفتتاحية غدا منتخب أوغندا في تمام الساعة الخامسة والنصف، فيما يلتقي منتخب المغرب مع الرأس الاخضر في الثامنة والنصف مساءً.
وخضع أحد لاعبي منتخب أوغندا لأشعة صباح اليوم عقب تعرضه للإصابة في مران أمس ومن المقرر ان يتحدد أمكانية مشاركته علي أثر نتيجة الأشعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخبات المشاركة في تصفيات أفريقيا للسلة تخضع للمسحة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.