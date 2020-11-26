شاهد.. فيفا يودع مارادونا برسالة مؤثرة

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ودع الاتحاد الدولي لكرة القدم مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أحد أساطير الساحرة المستديرة، بعد وفاته أمس الأربعاء.
نشر الحساب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر هدفه في شباك منتخب إنجلترا وكتب عليها: "كرة القدم ستظل مُدينة لك إلى الأبد".
وتوفى مارادونا نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيور السابق، أمس الأربعاء، اإثر أزمة قلبية حادة، بمنزله، ليرحل عن عالمنا أحد أساطيروأيقونة كرة القدم في التاريخ.
وكان مارادونا تعرض للعديد من الأزمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها إجراؤه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ أسبوعين، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.
وأضافت التقارير بأنه تم إنعاش قلبي لمارادونا من الأطباء قبل أنيتوفى، أسطورة برشلونة ونابولي السابق.
وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلًا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.
ويعد مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.
وخيم الحزن على أرجاء مدينة نابولي الإيطالية كافة، بأكملها بعد وفاته، حيث خرج الآلاف من الجماهير بمدينة نابولي بالشوارع حزنًا على وفاة أسطورتهم، وأشعلوا المفرقعات النارية.
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