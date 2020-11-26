شاهد.. فيفا يودع مارادونا برسالة مؤثرة

ودع الاتحاد الدولي لكرة القدم مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أحد أساطير الساحرة المستديرة، بعد وفاته أمس الأربعاء.

نشر الحساب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر هدفه في شباك منتخب إنجلترا وكتب عليها: "كرة القدم ستظل مُدينة لك إلى الأبد".

وتوفى مارادونا نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيور السابق، أمس الأربعاء، اإثر أزمة قلبية حادة، بمنزله، ليرحل عن عالمنا أحد أساطير

وأيقونة كرة القدم في التاريخ.

وكان مارادونا تعرض للعديد من الأزمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها إجراؤه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ أسبوعين، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.

وأضافت التقارير بأنه تم إنعاش قلبي لمارادونا من الأطباء قبل أن

يتوفى، أسطورة برشلونة ونابولي السابق.

وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلًا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.

ويعد مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

وخيم الحزن على أرجاء مدينة نابولي الإيطالية كافة، بأكملها بعد وفاته، حيث خرج الآلاف من الجماهير بمدينة نابولي بالشوارع حزنًا على وفاة أسطورتهم، وأشعلوا المفرقعات النارية.