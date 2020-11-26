كلوب: خسارتنا مستحقة أمام أتالانتا.. فشلنا في صناعة أي فرص

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن فريقه استحق الخسارة بالأمس، أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وكان ليفربول تلقى هزيمة بثنائية من دون رد، أمس الأربعاء، أمام أتالانتا على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وتحدث كلوب في تصريحات نقلها موقع ناديه: "نعم هي هزيمة مستحقة أمام أتالانتا، الأمر لا يبدو جيدًا لكننا نهنئ الفريق الإيطالي".
وتابع: "فريق أتالانتا قاتل طوال المباراة وكانوا جديدن للغاية، لذلك لم ننجح في صناعة أي فرص على المرمى".
وواصل: "لم يكن الشوط الأول جيدًاعلى الإطلاق، ولم تكن مباراة جيدة كذلك. لا أريد أن ألوم اللاعبين لكنها لم تكن مباراة جيدة".
واختتم: "لم نستطع خلق أي مساحات طوال المباراة، وكذلك لم ننجح في فرض الرقابة الفردية، هذا ما فعلناه في مباراة إيطاليا وانتصرنا بـ5".
وتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط يتصدر بها المجموعة، ويليه أياكس بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا.
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