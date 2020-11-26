طاقم الحكام الإثيوبي يصل جيبوتي لقيادة مباراة المقاولون بالكونفيدرالية

يصل اليوم الخميس طاقم حكام مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، بطل جيبوتي، إلى العاصمة الجيبوتية.

يقود المباراة تحكيميًا الإثيوبي ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

تحظى مباراة المقاولون العرب وفريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي ستقام الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، باهتمام كبير في العاصمة الجيبوتية على المستويين الجماهيري

والرسمي.

وأنهى فريق أرتا سولار معسكرًا في رواندا خاض فيه مباراتين وديتين خسرهما قبل أن يعود إلى جيبوتي استعدادًا للمباراة.

يقود فريق أرتا سولار الموريتاني أوماره، ويضم بين صفوفه الكاميروني ألكسندر سونج، لاعب برشلونة السابق، الذي انضم أخيرًا في صفقة انتقال حر.