"كرة القدم ذهبت إلى الجنة".. صحف أوروبا تنعي وفاة مارادونا

يعيش عشاق الساحرة المستديرة، لحظاات صعبة مع كرة القدم بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينة دييجو أرماندو مارادونا، مساء أمس الأربعاء.

وتوفى مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين ونادي نابولي الإيطالي، مساء أمس الأربعاء إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 60 عامًا.

وسلطت الصحف الأوروبية، الضوء على وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا.

وكانت الصحف الإيطالية التي كان لها دورًا أكبر في تسليط الضوء على وفاة لاعب نابولي السابق.

ونشرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت على غلافها صورة لمارادونا

وهو يحمل كأس العالم، وعلقت: "العبقري والبطل.. خلود الرقم 10".

وكتبت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، على غلافها: "يعيش مارادونا".

وعلقت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، على وفاة مارادونا قائلة: "مات رقم 10".

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية صورة لمارادونا وهو يحمل كأس العالم وعلقت: "في الجنة".

لا ريبابليكا

"كرة القدم ذهبت إلى الجنة".