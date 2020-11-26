الامارات | بالفيديو: كيف كان الراحل مارادونا يمر من "ثقب الإبرة".. وهذا رأي خصومه!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كيف كان الراحل مارادونا يمر من "ثقب الإبرة".. وهذا رأي خصومه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحر الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا العالم بفنون كرة القدم ومهارات لا تصدق ظن معها المراقبون بأنه لاعب قادم من كوكب آخر، إذ كان ينفذ من ثقب الإبرة في ملاعب مزدحمة بالأقدام.

مارادونا الذي توفي، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاماً، كان عذاباً للمدافعين، حرمهم من نومهم في اليوم الذي يسبق مواجهته ليقينهم بأنهم قد يفشلون في إيقافه، إذ قال المدافع السابق المخضرم في المنتخب الألماني فرانك بكنباور حين سألته وسائل الإعلام عن أعظم لاعب في التاريخ، فقال: "أنتم بالطبع تسألونني عن الذي بعد مارادونا مباشرة، فمارادونا خارج الاستفتاء فهو الأول دائما".

وقال عنه النجم الأرجنتيني وأسطورة ريال مدريد سابقا ديستيفانو: "دييغو مارادونا أعاد اكتشاف كرة القدم.. كرة القدم مع دييغو ليست مجرد لعبة إنه شي آخر غريب يصعب فهمه".

أما المدرب الإيطالي تراباتوني: "أحب كرة القدم وأستمتع بها ولكن لن أدفع كل ما أملك إلا لمشاهدة دييغو مارادونا"، وكان تعليق موطنه المخضرم جاليوكا باليوكا أكثر دقة بقوله: "إنه لاعب لا يتكرر إلا كل 600 عاماً"، فيما ذهب مهاجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقاً اليساندرو دي بييرو لتفسير آخر حين سئل عن مقارنة مارادونا والأسطورة البرازيلية بيليه حين بقوله: "مارادونا افضل من كره القدم نفسها!".

وكان مارادونا قد فارق الحياة بسكتة قلبية لتعلن الأرجنتين الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام تقديراً للأسطورة الذي قاد "التانغو" للفوز بكأس العالم في المكسيك 1986، وسميت البطولة آنذاك بـ"مونديال مارادونا" للدور الجوهري الذي لعبه في التتويج التاريخي.



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