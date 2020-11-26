شكرا لقرائتكم خبر عن «مرعي» يعلن قائمة منتخب مصر لتصفيات إفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مرعي، مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، القائمة النهائية للمشاركين في تصفيات بطولة إفريقيا، التي تستضيفها صالة الاتحاد السكندري في الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري.
وتشارك مصر في منافسات المجموعة الخامسة برفقة المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.
وجاءت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» سلبية لجميع لاعبي المنتخب.
وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة السلة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة الفراعنة التي ضمت كلا من:
1- أحمد عادل.
2- يوسف شحاتة.
3- عمر عزب.
4- أحمد حاتم.
5- إيهاب أمين.
6- عمرو الجندي.
7- يوسف شوشة.
8- على أحمد.
9- رامي إبراهيم.
10- عمر طارق.
11- مصطفى المكاوي.
12- أنس أسامة.
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الوضع في مصر
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اصابات
114,107
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تعافي
102,201
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وفيات
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