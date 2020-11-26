شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (1): القطار البافاري لا يتوقف.. وأتلتيكو يتعثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حامل لقب دوري الأبطال، بايرن ميونخ، بدايته المثالية في مرحلة المجموعات مع تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمسابقة.

وهزم بايرن فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3-1، ليعزز من رصيده إلى 12 نقطة ويكون خامس المتأهلين رسميًا لدور الـ 16، مع كونه الفريق الوحيد الذي ضمن احتلال المركز الأول قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين، مع ابتعاده عن أقرب ملاحقيه بـ7 نقاط.

وحقق العملاق البافاري انتصاره الأوروبي السادس عشر على التوالي ليعادل السجل القياسي المدون بأسم أتلتيكو مدريد، غريمه الحالي في المجموعة، وستكون المواجهة القادمة بين الفريقين فرصة لبايرن من أجل تحقيق رقم قياسي غير مسبوق، وفي نفس الوقت فرصة للنادي المدريدي للحفاظ على رقمه الذي أصبح يتقاسمه حاليًا مع العملاق البافاري.

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا، ليرتفع إجمالي رصيد أهدافه في دوري الأبطال إلى 71 هدفًا، ليعادل رقم راؤول جونزاليس، ويصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ المسابقة خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وسجل ليفاندوفسكي في 49 مباراة مختلفة خلال مسيرته بدوري الأبطال وهو سجل لا يفوقه سوى 4 لاعبين فقط (رونالدو «86»، ليونيل ميسي «74»، راؤول «56» وكريم بنزيما «50»).

ودخل مانويل نوير تاريخ المسابقة عندما تجاوز رقم كريستيانو رونالدو وجوشوا كيميتش (14) وأصبح أول لاعب يفوز بـ 15 مباراة متتالية في تاريخ دوري الأبطال.

وفي المواجهة الأخرى، سقط أتلتيكو مدريد على ملعبه بنتيجة التعادل السلبي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي الذي حافظ على حظوظه في إمكانية التأهل لدور الـ 16 من المسابقة مع تواجده في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف النادي المدريدي بفارق نقطتين.

وسدد أتلتيكو مدريد 20 تسديدة، 6 منهم على المرمى، وهو سجل تسديدات يفوق أي فريق فشل في التسجيل في مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم.