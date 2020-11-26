شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت مدينة نابولي الإيطالية، تكريم أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، من خلال إطلاق اسمه على استاد سان باولو الخاص بالمدينة، بقرار من عمدة نابولي، لويجي دي ماجيستريس، حسبما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية.
ورحل مارادونا عن عالمنا، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة. وخرج مئات المشجعين لوداع مارادونا، أمس الأربعاء، فور علمهم بوفاته، وهم يحملون صوره ويطلقون الألعاب النارية تكريما لما قدمه النجم الأرجنتيني لنادي الجنوب.
ولعب مارادونا مع نابولي بين عامي 1984 و1991، وساعد المدينة على الفوز بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإيطالي موسمي 1986 و1989، وكأس إيطاليا 1986، وكأس الاتحاد الأوروبي 1988، والسوبر الإيطالي 1990.
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