شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الخميس، العديد مباريات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المواجهات المنتظرة:

يلتقي مولده النرويجي بنظيره أرسنال ضمن منافسات المجموعة الثانية في تمام الثامنة مساءً، وتنقل المباراة bein sports 2.

ويحل ميلان الإيطالي ضيفًا على ليل الفرنسي في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، وتذاع المباراة على bein sports 1.

وفي نفس التوقيت يواجه ليستر سيتي نظيره سبورتينج براجا البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتنقل المباراة bein sports 9.

أما في العاشرة فيستضيف نابولي الإيطالي نظيره رجييكا الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وتذاع المباراة على bein sports 2.

كما يلتقي دوندالك الإيرلندي مع راييد فيينا النمساوري في نفس التوقيت، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتذاع المباراة على bein sports 9.

ويصطدم كلوج الروماني بروما الإيطالي، في العاشرة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتذاع المباراة على bein sports 4.

وفي نفس التوقيت يواجه توتنهام نظيره لودوجوريتس البلغاري، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، وتذاع المباراة على bein sports 1.

كما يواجه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي نظيره بنفيكا البرتغالي في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتنقل المباراة bein sports7.