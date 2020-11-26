شكرا لقرائتكم شاهد.. كيف تستعد رابطة الزمالك بمدينة الدمام السعودية لقمة القرن الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير الزمالك في الدمام السعودية اثناء الاستعداد لمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا في نهائي دورى ابطال افريقيا ، وأظهر الفيديو لمجموعة من جماهير الزمالك اثناء طباعتهم لافتات تشجيعية.

من ناحية أخرى تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع لاعبيه حول مباراة القمة المقرر لها غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحذر البرتغالي لاعبي الزمالك من الحصول علي كروت صفراء او حمراء في خلال سير المباراة ، مؤكدا لهم ان حالة الطرد قد تؤثر معنويا وفنيا علي باقي أعضاء الفريق.

كما طالب باتشيكو لاعبيه بعد الانصياع وراء استفزازات لاعبي الأهلي في حالة حدوثها حتي لا يبتعد اللاعبين عن تركيزهم خلال أحداث المباراة.

ومنح باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لاسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالي علي الدفع به في مباراة الغد امام الأهلي في مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع اسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.

في سياق مختلف يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم ، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا في استاد القاهرة ، في ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة علي اقل تقدير في ظل عدم وجود ظهير ايمن في الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.