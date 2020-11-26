شكرا لقرائتكم نهائي القرن .. محمد صلاح يطالب مشجعى الفريق الفائز بعدم التحفيل على الخاسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، مشجعى قطبى الكرة المصرية بتشجيع فريقهم المفضل دون المساس بالمنافس بعد نهاية مباراة نهائى القرن ، وقال محمد صلاح فى تصريحات لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"ايه المشكلة لما كل مشجع يركز مع فريقه ويشجعه ويحتفل بيه لو فاز بس دون المساس بالأخر، أعتقد هذه هى الطريقة المثلى للقضاء على التعصب بين الأهلي والزمالك".

ويضيف محمد صلاح:" نجوم الاهلي زمان كانوا بيجيوا نادى الزمالك يتفرجوا علينا ويشجعونا من المدرجات فى المباريات الأفريقية مع الفرق الآخرى ، أتذكر الخطيب ومصطفى عبده وماهر همام ومختار مختار وغيرهم ، كانت هناك روح جميلة بينا وبينهم".

وعن المكان الذى سوف يشاهد فيه نهائى القرن علق محمد صلاح :" هتفرج فى البيت لوحدى بحب أركز وأشوف تكتيك كل مدرب عشان الأمور التدريبية وكدا ، إنما بنصح الأسر بمشاهدة المباراة معاً والاستمتاع بالاجواء الجميلة فى مصر".

ووضع محمد صلاح تشكيل الزمالك فى نهائى القرن قائلا :" محمد ابو جبل وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى واسلام جابر وطارق حامد وفرجانى ساسى وشيكابالا وزيزو وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وكاسونجو".

وعن تشكيل الاهلى قال محمد صلاح :"محمد الشناوى ومحمد هانى وعلى معلول وأيمن اشرف وياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومجدى أفشة ومروان محسن وأجايى".

ويخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم ، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا في استاد القاهرة ، في ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة علي اقل تقدير في ظل عدم وجود ظهير ايمن في الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق مختلف يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أمالا كبيرة على 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث وضع البرتغالي خطة مواجهة الأهلى معتمدا على الثلاثي وهم محمد أبو جبل في حراسة المرمى والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي جناح مهاجم الفريق.