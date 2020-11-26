شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يحذر كهربا من العصبية ويطالبه بالحفاظ على تركيزه في نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من العصبية أو عدم التركيز خلال مباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وكهربا أكد خلالها الأول للأخير أن مبارة الغد لا تحتمل أي عصبية وعليه أن يكون في قمة التركيز ولا يستجيب لمحاولات إخراجه عن شعوره في اللقاء وهو ما سيكون له تـأثير سلبي عليه في المباراة التى تحتاج تركيز جميع لاعبي الفريق من أجل الفوز وحصد اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

فيما أطمأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير لفني للأهلي على الحالة البدنية والمعنوية لكهربا خلال مران الأمس بعد غياب اللاعب عدة ايام عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك

وتحدث موسيماني مع كهربا خلال مران الأمس وأكد اللاعب أن حالته البدنية والمعنوية جيدة للغاية حيث كان يخوض تدريبات بدنية خلال فترة العزل المنزلي التى مكث فيها للتعافي من فيروس كورونا.

ويُعد كهربا أحد الحلول التى سيعتمد عليها موسيماني في نهائي القرن غداً بإعتباره لاعب صاحب حلول فردية وقدرات فنية عالية.