شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن..الأهلي يعزل ديانج في غرفته بفندق الإقامة بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو النادي الاهلي بعزل المالي أليو ديانج لاعب الفريق في غرفته بفندق إقامة الأحمر بالتجمع الخامس ويخوض اللاعب برنامج علاجي حالياً للتعافي من فيروس "كورونا" الذي أُصيب به اللاعب مؤخراً وتسبب في إستبعاده من قائمة الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة علي ستاد القاهرة في نهائي دوري ابطال إفريقيا، ويُتابع جهاز الاهلي وطبيب الفريق الدكتور خالد محمود حالة ديانج على مدار اليوم ويتم تقديم الوجبات له "على باب الغرفة" منعاً للاختلاط بأي لاعب أو فرد من أفراد الفريق ، ويغيب ديانج رفقة وليد سليمان وصالح جمعة عن قائمة الاهلي في مباراة الزمالك بسبب إصابة الثلاثي بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى ، حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق من العصبية أو عدم التركيز خلال مباراة الزمالك المُرتقبة ، وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وكهربا أكد خلالها الأول للأخير أن مبارة الغد لا تحتمل أي عصبية وعليه أن يكون في قمة التركيز ولا يستجيب لمحاولات إخراجه عن شعوره في اللقاء وهو ما سيكون له تـأثير سلبي عليه في المباراة التى تحتاج تركيز جميع لاعبي الفريق من أجل الفوز وحصد اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

فيما اطمأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير لفني للأهلي على الحالة البدنية والمعنوية لكهربا خلال مران الأمس بعد غياب اللاعب عدة ايام عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك.

وتحدث موسيماني مع كهربا خلال مران الأمس وأكد اللاعب أن حالته البدنية والمعنوية جيدة للغاية حيث كان يخوض تدريبات بدنية خلال فترة العزل المنزلي التى مكث فيها للتعافي من فيروس كورونا.

ويُعد كهربا أحد الحلول التى سيعتمد عليها موسيماني في نهائي القرن غداً باعتباره لاعبا صاحب حلول فردية وقدرات فنية عالية.