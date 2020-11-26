شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة فى يوم نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة قائمة لكنها ستكون خفيفة لن تؤثر على مباراة الأهلى والزمالك بنهائى القرن، وقال محمود شاهين فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"فرص سقوط الأمطار قائمة وستكون خفيفة إلى متوسطة لكنها ستكون غير مؤثرة على كل الأنشطة وعلى رأسها مباراة نهائى القرن بين الأهلى والزمالك".

وتابع محمود شاهين "يتم حساب كميات الأمطار فى المحطات بـ"المليمتر مكعب"، وهناك عدة معايير يمكن من خلالها تقييم الأمطار على أنها شديدة، مشيرا إلى أن الامس شهد كميات كبيرة من الأمطار والغيوم بعدد كبير من المناطق بالمحافظات، وهناك تواصل تام مع كافة المحافظات وكافة أجهزة الدولة ويتم التواصل عبر الهاتف مباشرة مع المحافظين وتم تنويههم لتحديد الأماكن التي ستتعرض لأكبر كميات من الأمطار.

وأضاف: "نوفمبر فصل الخريف، وبداية من ديسمبر يبدأ فصل الشتاء، وكل فصل له توزيعات تغطية معينة، ولا يعني أن نهاية الخريف قوية أن يكون الشتاء قوي أو ضعيف".

وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى "السويشيال ميديا" قبل لقاء الزمالك المقرر له التاسعة من مساء غد الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان - ومازال - هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع في الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة في الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي وإسعاد الجماهير.

على صعيد متصل ، توقع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "أتوقع فوز الأهلي بهدفين لهدف في حالة إحراز هداف مبكر لأي من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

وأشار عصام الحضرى أنه لا يسأل عن الفريق الذي سيشجعه في المباراة لأنه فاز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وتاريخي بالكامل فيه بالتالي لا يمكن أن أشجع غير النادى الأهلى، وأوضح عصام الحضري أن كلا الحارسين سواء محمد أبو جبل أو محمد الشناوي يقدمان مستويات متميزة للغاية في الموسم الحالي وأتوقع تألقهما بشكل كبير.