شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضع التشكيل المثالى للقطبين فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم ديربى الأهلى والزمالك المقرر إقامته مساء غد الجمعة فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع الفريقين لأول مرة فى التاريخ على أرض مصر وسط ظروف استبعاد لاعبين مؤثرين من كلا الفريقين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يغيب عن الأهلى أليو ديانج ووليد سليمان و صالح جمعة، بينما يغيب عن الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى الونش.

ووضع عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق التشكيل الأمثل لكلا الفريقين من وجهة نظره كالتالى :

الزمالك ، محمد أبو جبل و حازم إمام و محمود علاء ومحمد عبد الغنى و إسلام جابر و طارق حامد و فرجانى ساسى و محمد أناجم و أشرف بن شرقى و أحمد سيد زيزو و مصطفى محمد .

أما تشكيل الأهلى ، محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و ياسر إبراهيم و على معلول و عمرو السولية و حمدى فتحى وحسن الشحات و جونيور أجايى و محمد مجدى قفشة و مروان محسن .

ونفت وزارة الشباب والرياضة قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام غدا، على استاد القاهرة الدولى، حيث إن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.