شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الأمن لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 24 ساعة، من الإعلان عن بطل افريقيا، وفوز أحد فريقي الأهلي والزمالك بالنهائي الأقوى، وضعت الأجهزة الأمنية خطط لتأمين مراسم التكريم والاحتفالات وذلك بعد انتهاء المباراة مباشرة.

وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" مراسم التكريم، من خلال دوائر أمنية بأماكن التكريم، فضلاً عن تأمين مكان احتفالات الفريق الفائز بالكأس، على أن تستمر عمليات التأمين لحين خروج الجميع من الاستاد.

ووضعت أجهزة الأمن خطط أمنية مُحكمة تضمن تأمين المباراة بشكل سليم، والخروج بها لبر الأمان، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر، وإخراج صورة مشرفة تليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

وتنتشر القوات بمحيط ستاد القاهرة، منذ الخامسة مساءً لتأمين توافد الحضور من مجلس إدارة الفريقين، حيث يتم تأمين دخول أتوبيسي الفريقين قبل انطلاق المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين مقر اقامته وتحركاته من الفندق للاستاد والعكس بشكل جيد.

وتشدد الأجهزة الأمنية من إجراءات بشكل حاسم وصارم بمحيط الاستاد، لمنع دخول أية مخالفات مع الحضور مع مجلس الإدارة، خاصة الالعاب النارية والليزر واللافتات المسيئة، وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على اليوم الرياضي المصري الخالص.

ويساعد رجال الأمن الحضور في الوصول لأماكن جلوسهم قبل انطلاق المباراة بوقت كافي، حيث يغلق بعدها أبواب الاستاد ويمنع دخول أي أحد، لحين الانتهاء من المباراة.

وتستمر عملية التأمين لما بعد المباراة، حيث يتم تأمين مراحل التكريم وتسليم الكأس للفريق الفائز، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام الحرفي بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر.

وتؤمن "الافريقية للأمن والحراسة" ستاد القاهرة بشكل متحضر، من خلال انتشار رجالها في كافة أرجاء الاستاد قبل المباراة بساعات كافية، مع التواجد بمحيط الأبواب التي يدخل منها الضيوف، وسط توقعات بنجاحها في التأمين لسابقة نجاحها في تأمين بطولة الأمم الافريقية التي أقيمت بالقاهرة ونفس البطولة لتحت سن 23 سنة، على أمل أن تتضافر جميع الجهود ليكون المشهد النهائي مشرفاً لمصر.