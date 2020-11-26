مستبعدو المقاولون يخوضون تدريباتهم بالجبل الأخضر انتظاراً لعودة الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مستبعدو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والذين تغيبوا عن بعثة الفريق المتواجدة حالياً فى جيبوتى، تدريباتهم اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، انتظاراً لعودة الفريق، من رحلة جيبوتى، حيث يستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره أرتا سولار، فى تمام الرابعة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد ضم كلا من: محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

فيما استبعد النحاس عدة لاعبين أبرزهم، محمد سالم وكريم مصطفى، وهيثم الجوينى وأحمد مجدى، أحدث صفقات قلعة الجبل الأخضر، لأسباب الإصابة أو تأخر البطاقة الدولية.

وأدى أمس الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون وأرتا سولار المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب جوليد ملعب المباراة بالعاصمة الجيبوتية، وسط أجواء مناخية ممطرة، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 13 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا.