بالصور.. العالم يودع مارادونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
توفي مساء أمس الأربعاء، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ونجم نادي نابولي الإيطالي السابق، دييجو أرماندو مارادونا، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 60 عامًا.
وفور تداول الخبر، حرص آلاف المشجعين الأرجنتينيين على التجمهر حول نصب مسلة بوينس آيرس، لتكريم أسطورة بلادهم الذي حقق كأس العالم عام 1986.
وسلطت الصحف الأوروبية، الضوء على الفاجعة التي أنهت حياة وأحد من أعظم اللاعبين في العالم.
العالم يودع مارادونا
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