"أسلوب البلطجة مش معايا".. رسالة من ميدو للخطيب بعد هجوم قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، عدة رسائل لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد هجوم قناة النادي الرسمية عليه وفقًا لما أكده.

ميدو قال في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس" أمس الأربعاء :"في البداية تلقيت خبر من مصدر موثوق من داخل النادي الأهلي أكد لي إصابة أليو ديانج بفيروس كورونا إلى جانب أحد العمال ومدلك".

وأضاف :"خلال برنامجي أعلنت وجود إصابة بين لاعبي الأهلي بفيروس كورونا إلا أنني رفضت الكشف عن هوية اللاعب حرصًا على الفريق في التوقيت الحالي وعدم إذاعجهم".

وتابع :"لو أي إعلامي منسوب على النادي الأهلي كان سيخرج ويعلن اسم اللاعب المصاب إلا أنني رفضت ذلك لكنني كنت أريد الكشف فقط عن وجود إصابة بين لاعبي الفريق من أجل السبق".

واسترسل :"بعد ذلك قامت قناة الأهلي بالهجوم عليّ واتهمتني بإثارة الفتنة أنا فقط أعمل شغل والبعض شكك في المعلومة، هل الناس متخيلة اننا تافه لأخاطر باسمي وبرنامجي من أجل إذعاج معسكر الأهلي".

وواصل :"قناة الأهلي قالت عني أنني كنت لاعبًا فاشلاً وإعلامي فاشل رسالتي لمحمود الخطيب ومجلس إدارة بالكامل هل هذا يصح ما قيل عني؟".

وأكمل ميدو حديثه :"أتمنى قناة الأهلي تطلع وتقول أنني محترم وحاولت الحفاظ على معسكر الفريق، بالفعل ديانج لم يتمرن منذ يوم الإثنين وكان في العزل".

ووجه ميدو رسالة، قائلاً :"أنا زملكاوي حتى النخاع وكل العائلة زملكاوية أنا لا أريد الاعتذار من جانب النادي الأهلي، رسالتي أسلوب البلطجة لن يهددني، لكن لماذا يتم الهجوم عليّ وأنا لم أفعل أي شيء خطأ".

وكان أليو ديانج أصيب رسميًا بفيروس كورونا رفقة الثنائي وليد سليمان وصالح جمعة مما يعني غيابهم عن لقاء القمة أمام الزمالك والمقرر له مساء غدٍ الجمعة ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.