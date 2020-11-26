سموحة يلمح لإتمام صفقة تبادلية "مع نادي عريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: ألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة، لإبرام صفقة تبادلية "مع نادي عريق" قد تتم يوم السبت المقبل. وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "صفقة تبادلية بين سموحة ونادي عريق تربطنا بة علاقات طيبة". وأضاف: "قد تتم الصفقة يوم السبت القادم". ولم يُشر فرج عامر إلى أي معلومات عن اللاعب الذي سيتم الاستغناء عنه من صفوف سموحة كما لم يكشف عن هوية النادي العريق.

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