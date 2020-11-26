جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، 26/11/2020، إذ تقام مواجهات عديدة في الدوري الأوروبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.

ويأتي على رأس مواجهات الدوري الأوروبي، مباراة أرسنال الإنجليزي الذي يضن المحترف المصري محمد النني في صفوفه، أمام مولده النرويجي.

وكان النني قد أُصيب بفيروس كورونا، خلال تواجده في توجو، رفقة المنتخب الوطني، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم

إفريقيا، وأكد النادي أنه لن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراة، لعدم تعافيه بشكل كامل.

كما يواجه ميلان الإيطالي نظيره ليل الفرنسي، وتوتنهام الإنجليزي أمام لودوجوريتس البلغاري، وروما الإيطالي أمام كلوج الروماني.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

أرسنال ضد مولده، تذاع المباراة على قناة beinsports Hd2.

ليستر سيتي ضد سبورتنج براجا تنقل المباراة على قناة beinsports Hd12.

ميلان ضد ليل وتنقل على قناة beinsports Hd1.

هوفنهام ضد سلوفان ليبيريتش وتذاع المباراة على قناة beinsports Hd5.

تنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت السعودية.

غرناطة ضد أومونيا القبرصي وتنقل المباراة على قناة beinsports Hd10.

نابولي ضد ريجيكا الكورواتي وتذاع المباراة على قناة beinsports Hd2.

توتنهام ضد لودوجوريتس وتنقل المباراة على قناة beinsports Hd1.

روما ضد كلوج وتذاع المباراة على قناة beinsports Hd4.

بنفيكا ضد رينجزر وتنقل المباراة على قناة beinsports Hd7.

تبدأ أحداث المباريات المذكورة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.