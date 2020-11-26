وزارة الرياضة تنفي توزيع تذاكر أو دعوات تخص نهائي أفريقيا

نفت وزارة الشباب والرياضةه قطعيًا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة، أو وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، التى ستقام غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، حيث إن المباراة ستقام من دون جماهير، بحسب قرارات الاتحادالأفريقي لكرة القدم، وفي ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث المهم يخص بالأساس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
علمًا بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيمهذا الحدث الأفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الأفريقية.
وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، خصوصًا فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصرية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضى المهم وهو ما تجلى فى المبادرة التى أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، تحت شعار، "مصر أولًا.. لا للتعصب".
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