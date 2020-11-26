شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة اختفاء ميدو جابر: الدراما بدأت في السابعة مساءً (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر اسم اللاعب ميدو جابر، لاعب فريق سيراميكا، الأكثر تداولاً عبرموقع التدوين تويتر، وذلك عقب الحديث عن اختفائه من معسكر الفريق.

البداية كانت حين أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا أن جابر تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال «البطاوي» خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس»، وأكمل: «ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا ولم يظهر حتى الآن»، وتابع: «طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا».

عقب ذلك، استنجدت والدة جابر بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه وقالت والدة اللاعب، في تصريحات لنفس البرنامج: «لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى».

واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، ودخلت والدته في نوبة البكاء كاشفة أنه تحدث معها في السابعة مساءً وأكد لها أنه سيغلق الهاتف قليلا.

فيما قال توفيق جابر، شقيق اللاعب إنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه، قائلاً: «الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة ولا نعلم مكان تواجده»، وأكمل: «تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر».

صباح اليوم، أكد مصدر أمني أن ما تم تداوله حول اختطاف ميدو جابر من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أنه تبين عقب الفحص تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي بيان من اسرة اللاعب ولم يظهر جابر للكشف عن ماحدث.