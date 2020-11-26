شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات اليوم بطولة كأس كرة السرعة خلال الفترة 26 - 28 نوفمبر الجاري بمشاركة مايقرب من 250 إلي 300 لاعب من 16 هيئة. وصرح المستشار عمر حسين عباس رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكرة السرعة أن البطولة تاتي تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن الإتحاد قام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحه للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين. وقدم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على إقامة بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات ، وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البطولة. وكانت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات قد استضافت مرحلة التأهيل الأولى للناشئين الذي تم لمرحلة ال 9 سنوات بمشاركة ما يقرب من 200 لاعب ولاعبة.

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