شكرا لقرائتكم في ذكرى رحيل صباح .. "الشحرورة" حاربت التعصب بين الأهلي والزمالك بأغنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، وساهم ذلك في أن تظل أغانيها دائمًا في آذان المستمعين حتى الآن، وتأتى ذكرى الشحرورة هذا العام بالتزامن مع نهائي القرن بين الاهلى والزمالك في المباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى المقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

ولأن مباراة الأهلي والزمالك تحظى باهتمام خاص منذ عشرات السنين، الأمر الذى دفع صباح للبحث عن أغنية تجسد التنافس بين عملاقى القاهرة بعد أن أستشعرت زيادة التعصب بين جمهورين الناديين لتجد الحل عند الشاعر حسين السيد والموسيقار محمد عبد الوهاب لتقديم أغنية "بين الأهلي والزمالك محتارة والله" التي غنتها الفنانة الراحلة صباح.

لتصف الحيرة التي تسيطر على المصريين بين حب الاهلى والزمالك ، وكيف اتنقل الصراع على حب الكبيرين في البيت الواحد قبل أن تسود الروح الرياضية أجواء كل بيت مصري مع أخر دقيقة في المباراة ، وتعد أغنية محتارة والله هي أول أغنية دفعت للتوافق ونبذ التعصب بين جمهور الأهلى والزمالك منذ قديم الازل ولاتزال هي الاغنية المفضلة لعشاق الناديين مع كل قمة محلية أو أفريقية.

وأصبحت بطولة دوري أبطال إفريقيا على موعد مع نهائي تاريخي للمسابقة بين قطبي الكرة المصرية في التاسعة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى حينما يتلقى الاهلى والزمالك للمرة الأولى في التاريخ بالنهائى القارى.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.