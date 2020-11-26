شكرا لقرائتكم محافظ أسوان يعد بمساندة تماسيح النيل فى الدوري ماديا وإداريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، وفى ححضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، أبو الحسن الشاذلى عضو مجلس الإدارة، مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة، عادل عواض النور المدير التنفيذى، وذلك لبحث إستعدادات نادى أسوان الرياضى للدورى الممتاز للموسم الجديد 2020/2021.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على وقوفه ودعمه لمسيرة نادى أسوان الرياضى بالدورى الممتاز والعمل على توفير كافة أوجة الرعاية والإستقرار لفريق الكرة خلال الموسم الجديد 2020/2021.

كما وعد المحافظ بالإٍسراع بتذليلل العقبات وتوفير الإمكانيات مادياً وإدارياً للموسم الجديد، وإجراء الاتصالات بوزير الرياضة وإدارة النوادى بالقوات المسلحة لتوفير الإقامة والإعاشة والتدريب.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التركيز على النتائج الإيجابية لإسعاد جماهير أسوان وبقاء الفريق بالممتاز.

من جانبهم وجه مجلس إدارة نادى أسوان الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للفريق، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد فى الموسم الجديد للحفاظ على مكانة أبناء الجنوب فى الدورى العام.

فى سياق متصل، يخوض فريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، رابع التجارب الودية بمعسكرع المقام فى المركز الأولمبي، وذلك عندما يلتقى فى الرابعة عصر اليوم الخميس مع نظيره فريق جولدى، وكان أسوان قد خاض ثلاث تجارب ودية قبل هذا اللقاء حيث فاز على النجوم فى المباراة الأولى بهدفين نظيفين، ثم فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر من الإنتاج الحربى بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ودياته.

ونجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، ضم محمود شبانة مدافع نادى مصر، لمدة موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى أبناء الجنوب فى حضور سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان، ويعتبر شبانه هو الصفقة رقم 19 لأسوان خلال الميركاتو الجارى حيث ضم أسوان 18 صفقة سابقة وهم، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.