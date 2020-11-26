شكرا لقرائتكم نهائي القرن .. باتشيكو يمنح إسلام جابر تعليمات خاصة قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لإسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالي علي الدفع به في مباراة الغد امام الأهلي في مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع اسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.

من ناحة أخرى يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم ، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا في استاد القاهرة ، في ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة علي اقل تقدير في ظل عدم وجود ظهير ايمن في الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق مختلف يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أمالا كبيرة على 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث وضع البرتغالي خطة مواجهة الأهلى معتمدا على الثلاثي وهم محمد أبو جبل في حراسة المرمى والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي جناح مهاجم الفريق.

محمد أبو جبل الذي نجح في جميع الاختبارات التي خاضها مع الفريق في بطولتي الدورى ودورى ابطال افريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتي السوبر المحلي امام الأهلي والسوبر الافريقي امام الترجى التونسي ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في معركة الجمعة.

ومنح باتشيكو تعليمات لأبو جبل بضرورة منح تعليمات للمدافعين والحديث معهم طوال فترات المباراة لضمان عدم سرحان أحد لاعبي الدفاع، كما طالبه بالهدوء والسيطرة عىي زملائه في حالات التوتر او الضغوط وفقا لسير المباراة.