شكرا لقرائتكم كورونا يجبر الأهلى على وجبات دليفرى واجتماعات الزمالك على الواتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب فيروس كورونا فى إضفاء طابع الغرابة على استعدادات الأهلى والزمالك لنهائى دورى الابطال الافريقى المقرر له التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، فرغم اللقاءات الكثيرة التى التقى فيها الاحمر والابيض وجهاً لوجه سواء على الصعيد المحلى أو الافريقى لكن يبقى نهائى القرن ذو طابع خاص ليس فقط لكونه الاول فى تاريخ أفريقيا بين نادى القرن ومدرسة الفن والهندسة وإنما لكونه فى عصر "فيروس كورونا" .





*وجبات دليفرى لنجوم الأهلى



طلب مسئولو النادى الأهلى من إدارة الفندق الذى يُقيم فيه الفريق حالياً بالتجمع الخامس توصيل الوجبات للاعبى الفريق فى غرفهم الخاصة، بعدما رفض الجهاز الفنى نزول اللاعبين وأفراد الفريق للمطعم لتناول الوجبات أو تخصيص قاعة بالفندق تكون بمثابة مطعم لتناول الوجبات واتفق مسئولو الأهلى مع إدارة الفندق على توصيل الوجبات للاعبين "ديلفرى" فى غرفهم من مطعم الفندق تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، ويأتى طلب جهاز الأهلى كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة بين الأهلى والزمالك.

كما حذر الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود لاعبى الفريق من التواجد فى أى تجمّعات داخل فندق الإقامة أو التواجد فى "بهو" الفندق خلال الفترة الحالية كأحد الإجراءات الاحترازية التى شدد الجهاز الطبى على تنفيذها حالياً للحفاظ على سلامتهم قبل نهائى أفريقيا وطالب الجهاز الطبى لاعبى الفريق بضرورة اتباع الإجراءات الأخرى كالتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة.





*الاجتماعات بالواتس أب لنجوم الزمالك



طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الفريق منع الجلسات الجماعية فى فندق الإقامة والاعتماد على الواتس آب كوسيلة للتواصل، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوى بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد فى شباك الرجاء المغربى.