قصر الرئاسة يستقبل جثمان الأسطورة مارادونا .. جنازة مهيبة تنطلق في تمام السادسة صباحًا بتوقيت الأرجنتين

وصل جثمان الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا إلى قصر الرئاسة الأرجنتيني «كاسا روسادا» في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، تمهيدًا لجنازة مهيبة ستنطلق في تمام السادسة صباحًا بتوقيت الأرجنتين.

وتولت جهة أمنية عليا في الأرجنتين تأمين واصطحاب التابوت الذي يحمل جثمان مارادونا إلى قصر الرئاسة الأرجنتيني.

وبحسب بيان التليفزيون الأرجنتيني، تعرض مارادونا لسكتة قلبية أودت بحياته بعد أيام من جراحة ناجحة أجريت له في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وأعلن رئيس دولة الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز الحداد 3 أيام.

وقال بيان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم :«يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عن عميق الحزن والألم بعد رحيل أسطورتنا دييجو أرماندو مارادونا.. ستظل دائمًا في قلوبنا».

وشارك مارادونا المولود في 30 أكتوبر 1960، مع منتخب الأرجنتين في 4 نسخ لكأس العالم بدأها عام 1982، وانتهت بفضيحة منشطات في نسخة العام 1994، كما توج بالمونديال عام 1986.

ولعب مارادونا لأندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة وإشبيلية في إسبانيا، فيما كانت أفضل فتراته بقميص نادي نابولي الإيطالي بنهاية الثمانينات وبداية التسعينات.