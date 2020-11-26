شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس لـ ”الخليج 365”:بطلت كورة بسبب "شقة"..والرحيل عن الأهلى غلطة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صالح سليم ظلمنى وقفل باب الاهلى في وشى رغم ترحيب الجوهرى

هربت من بيت الخطيب ليلا عشان خروجة مع جمال عبد الحميد

حسن حمدى عاقبنى بـ 500 جنيه خصم بعد "سهرة"

الاهلى شايل نجومه القدامى على كفوف الراحة

حلمت أن الاهلى كسب الزمالك في النهائي 5/0

نجم الاهلى قالى أنا مرعوب وهعمل مغمى عليا لو الجمهور نزل الملعب

إكرامى الشحات أقنع رمضان صبحى باللعب لبيراميدز والاهلى قاله متشكرين اتفضل بره

مختار مختار وقع من الضحك بعد فقدانى للذاكرة في الملعب

سهرات جمال عبد الحميد سبب رحيله عن الاهلى

خسرت شقة فاخرة بسبب فرصة ضائعة في مباراة القمة

أحمد فتحى لم يرحل عن الاهلى بسبب الفلوس وهيعرف غلطته يوم 27 نوفمبر

قولت لخالد جاد الله لو قلعت فانلة الاهلى هبقى افريقى ومش هيضربونى

عبده البقال تقمص شخصية "عمى" وخدنى من ملعب الزمالك ووقعت للأهلى

الاهلى نادى القرن مهما عمل الزمالك وصالح سليم "غلطان" في قرار المقاطعة

سعرى حالياً 50 مليون جنيه والخطيب 100 مليون دولار

بيراميدز مش فرقة بطولات

مروان محسن لايستحق لقب مهاجم الاهلى وبيركز مع السويشال ميديا

لو رجع بيا الزمن مش هعمل حاجة تزعل الاهلى

قولت لسيد متولى مش قادر العب غير في الاهلى

فرق السما والأرض بين الأهلى والمصرى

رمضان صبحى لو قال مليون مرة أرجع الاهلى هنقوله لأ

بيراميدز بيختفى في غياب عبد الله السعيد

أرفض مقارنتى بصالح جمعة "الجمهور ميعرفوش"

أؤيد رحيل صالح جمعة عن الاهلى ولو راح الزمالك مش هيعمل حاجة

كان نفسى أخد نص فرص صالح جمعة في الاهلى

الخطيب مالوش بديل في رئاسة الاهلى

مانويل جوزيه مش هيتكرر في الاهلى ولازم نشوف شغلانة لحسام غالى في النادى

الاهلى فنياً أعلى من الزمالك بالجماعية

الزمالك خلع من السقوط أمام الاهلى بحجة الاتوبيس والمطرة

التعالى على الكرة سبب اعتزال طاهر أبو زيد ولا أؤيد عودته للأهلى

نجم قد لا يتذكره الكثيرون ولكنه في جيل الثمانيات كان موهبة جبارة وحالة كروية نادرة لقبه البعض بالنمر الأسود وأخرون يرون أنه جوهرة الأهلى السمراء ولكن بعد ثلاثة سنوات في عالم الشهرة انتهت رحلته لعالم النسيان يتحسر على المجد الضائع ويندب حظه بعدما إستمع للشيطان الذى أغواه وكتب كلمة النهاية لمسيرته مع القلعة الحمراء..أنه محمد عباس نجم الأهلى الأسبق الذى فتح صندوق أسراره لـ ”الخليج 365” كاشفاً أسرار رحلته مع المارد الأحمر وقرار صالح سليم الذى تسبب في رحيله عن التتش وسر دموعه عندما أرتدى قميص المصرى البورسعيدى وتوقعاته لمباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري الابطال الأفريقي ، ودار شريط الحوار التالى..

*فين كابتن محمد عباس دلوقتى ؟

في الدنيا عايش ، بروح الأهلى أقعد مع شطة صديق عمرى كل كام يوم ، نحكى في ذكرياتنا القديمة ،

*لماذا لاتعمل في الساحة الكروية ؟

عملت أكاديمية لكرة القدم ولما تعبت خليت ولاد أخواتى يشرفوا عليها.

* كيف انتقلت من الزمالك للأهلى ؟

تدربت في الزمالك 6 شهور بناء على ترشيح ذكى عثمان ثم فوجئت بعامل غرف الملابس يأتي في الملعب وقالى عمك عايزك قولتله عمى مين انا معنديش عمام ، قالى ده بره روحت اشوفت مين لقيته عم عبده البقال قالى هتكلم وانت تسمع بس متردش الاهلى عايزك وهيخلصك ادخل هات شنطتك ونتكلم بره وفعلا جبت الشنطة وخرجت قولتله ما كنت في الاهلى ومشيت قالى لأ المرة دى هنعملك كل اللى انت عايزه وفعلا روحت النادى لقيت كل شيء جاهز عارفين ان عم عبده هيجبنى ، وتانى يوم لقيت الكارنيه وانى اتسجلت في قايمة الاهلى.

*ماهو أول راتب ليك في الاهلى ؟

500 جنيه وقالولى هتاخد شقة ومخدتهاش في الاخر.

* لماذا لم تحصل على الشقة ؟

سبب تبطيلى الكورة الشقة دى ، كل مجلس يجى في الاهلى أقوله انا عايز الشقة وبلعب اساسى ونجم الفريق يقولولى استنى شوية ، وبعد كام سنة قولتلهم خلاص انا موجود في البيت ولو مخدتش الشقة مش هاجى النادى تانى وفعلا مشيت.

*لماذا لم يتفاوض معاك مسئولي الاهلى وقتها للعودة؟

كنت زهقان لانى كنت بلعب اساسى وبناخد بطولات واكتشف ان في لاعيبة مبتلعبش واخدة مكافأت أكتر منى ، ولما روحت سألتهم ليه قالولى أنت لسه لاعب شبل ، قولتلهم العدل انا وماهر همام ناخد أكبر مكافأة عشان اكتر ناس لعبت وعشان كدا قفلت معايا وبعدت عن النادى ورفضت كل محاولات العودة.

*وماموقف صالح سليم من هذه الواقعة ؟

الكابتن الجوهرى بعتلى بعد الواقعة دى وقالى ارجع الاهلى وكل حاجة انت عايزها هديهالك ووافقت عشان بحب الجوهرى وقولتله ماشى فجأة صالح سليم قال محمد عباس ميسافرش مع الاهلى لألمانيا لازم نعاقبه على قعدته في البيت ورحيله من الاهلى ، وفعلا مسافرتش.

*هل ترى أن صالح سليم ظلمك ؟

ظلمنى طبعاً ، كنت عايز أفتح صفحة جديدة والتزم وارجع تانى بس رفض يدينى الفرصة.

*وماذا عن واقعة خروجك من بيت الخطيب ليلا ؟

كنا قبل أي مباراة لازم أي لاعب كبير ياخد اثنين لاعيبة صغيرين يباتوا عنده في البيت مكنش فيه حاجة اسمها معسكرات ، وقبل مباراة المنصورة خدنى الخطيب أنا وجمال عبد الحميد نبات في بيته واتعشينا وهو دخل ينام وأنا وجمال قررنا نخرج وفعلا خرجنا وجمال عبد الحميد الناس خدوا ليه صورة واتعرف الموضوع

*وماذا حدث بعدها ؟

حسن حمدى كان مدير الكرة وقتها عرف بالواقعة لقيت نفسى احتياطي وجمال عبد الحميد بره الماتش أصلا مع اننا كنا أساسين في الفرقة في الفترة دى ، وروحت لحسن حمدى وقولتله انا مخرجتش قولت طالما مفيش صور ليا ، أثبتوا بقى انى كنت معاه ورغم انى لعبت وسجلت هدف فوز الاهلى على المنصورة لقيت حسن حمدى وقع عليا عقوبة 500 جنيه .

*وماذا عن مصير جمال عبد الحميد بعد هذه الواقعة ؟

الناس في الاهلى زعلوا منه أوى ، خاصة أنها مش أول مرة وعشان كدا لما اتعور وكان عنده كسر مضاعف وكان صعب وقتها يرجع يلعب كورة وأبو رجيلة وقف معاه.

*في رأيك الأهلى تخلى عن جمال عبد الحميد بعد الاصابة ؟

الاهلى لم يتخلى عن جمال عبد الحميد ..وقتها كانت الإصابة دى صعبة ومستحيل يرجع وكان في وقائع سهر كتير ليه خلت النادى يقرر ميكملش معاه.

*ماهى ذكرياتك في أدغال أفريقيا مع الاهلى ؟

كنت في موسم 82 بنلاعب بطل غينيا في ملعبه روحنا نتدرب قبل المباراة لقينا 30 الف مشجع وفى نهاية التمرين حدفوا علينا زجاجات وطوب ، ولاعيبة كتير اتعورت وكان منظر صعب ، ويوم المباراة أثناء ذهابنا للملعب لقيت خالد جاد الله بيقولى أنا مرعوب وبيترعش ، قالى أنا مش عايز العب قولتله مينفعش انت في التشكيل الاساسى ، قالى خلاص لو حصل هجوم من الجمهور هعمل نفسى مغمى عليا

وقالى انت بقى لو حصل هجوم هتعمل ايه قولتله هقلع الفانلة ومش هبان أنى مصري وهيفتكرونى معاهم ، ودخلنا في نوبة ضحك وكسبنا يومها.

*وماذا عن واقعة فقدانك للذاكرة ؟

كنا بنلاعب فريق في الدوري وسجلت هدف وتعرضت لخبطة في دماغى وحسيت انى دايخ بس قولتلهم هكمل وأثناء اللعب بقيت عمال أزعق للاعيبة وأقولهم لازم نكسب ولازم نسجل هدف دلوقتى واحنا أساسا كسبانين ، لقيت مختار مختار واقع من الضحك وقالى احنا كسبانين على فكرة وانت اللى جايب الجول .

*وماذا عن ذكرياتك مع مباراة القمة ؟

كنا نواجه الزمالك وأعلنوا أن أول لاعب سوف يسجل هدف سوف يفوز بشقة فاخرة بجانب كوبرى الجامعة وضيعت أخر فرصة والمرمى فاضى ولما سألونى ضيعت الفرصة ازاى قولتلهم أصل انا عايز أقعد مع أبويا مش محتاج شقق .

*ماهو القرار الذى ندمت عليه ؟

الابتعاد عن الاهلى ، ولو رجع بيا الزمن عمرى ما هعمل حاجة تزعل الاهلى ، لاعيب الكورة لازم يكون ملتزم وأنا مكنتش ملتزم ، لو التزمت كان زمانى في حتة تانية خالص، كل الناس نصحتنى ومسمعتش لحد .



محمد عباس مع محررة الخليج 365

*لماذا لم تستكمل رحلتك مع المصرى البورسعيدى ؟

الحاج سيد متولى تعاقد معى واتمرنت شهرين بس لقيت فرق السما والأرض بين الاهلى والمصرى، صعبت عليا نفسى وقولت للحاج سيد انا مش هقدر العب في حتة غير الاهلى ، كانوا فرحانين بيا بس انا مش لاقى نفسي غير فى الأهلى.

*مارأيك في قرار صالح سليم بمقاطعة البطولات الافريقية بالتسعينات ؟

كنت ضد القرار ده ، وهو قرار خاطئ لان الفترة دى الزمالك حقق بطولات ولو كان الاهلى بيشارك كان زمانه رصيده من الألقاب أكبر بكتير من الوضع الحالي.

*مارأيك في مطالبة الزمالك بلقب نادى القرن ؟

يطالبوا براحتهم ، لو عملوا ايه مفيش حاجة هتتغير ، الاهلى هو نادى القرن مفيهاش كلام.

*لو كنت موجود دلوقتى ..ماهو سعرك في سوق الانتقالات ؟

50 مليون جنيه

*وماذا عن سعر محمود الخطيب ؟

100 مليون دولار.

*هل كنت توافق على اللعب لبيراميدز ؟

مستحيل كنت هوافق أنا بحب الاهلى.. وبيراميدز مش فرقة بطولات زى الاهلى والزمالك، دى هوجة كدا وهتخلص ، لما عبد الله السعيد يغيب محدش بيلاقى بيراميدز.

*في رأيك من اللاعب الذى لايستحق المبالغ الحالية في الاهلى ؟

صلاح محسن اتدفع فيه كتير ومعملش حاجة

*ومن تراه أفضل لاعب في الاهلى هذا الموسم ؟

أليو ديانج رائع ، والشناوى وعمرو السولية ماشيين كويس.

*وماذا عن مروان محسن ؟

لاعيب كويس بس بيتأثر بالسويشال ميديا وانتقادات الناس ، المفروض ميركزش كدا ، ويصلح اخطاؤه ولكنه لايستحق أنه يكون مهاجم الاهلى في الموسم الجديد لانه كبر.

*مارأيك في رحيل احمد فتحى عن الاهلى ؟

كانت لحظة صعبة عليا ، عشان أنا بحب أحمد فتحى ، كانت امنيتى يكمل في الاهلى ، وعلى فكرة هو ممشيش عشان الفلوس هو عايز يخوض تجربة جديدة ، وهو قرار غلط وهيعرف أنه غلط لما يشوف اللى هيعمله الاهلى يوم 27 نوفمبر.

*وماذا عن موقف رمضان صبحى ؟

صعب أوى اللى عمله عشان دا ابن النادى ، ولو قال مليون مرة عايز أرجع الاهلى هنقوله لأ ، وهيفشل مع بيراميدز .

*البعض يشبه صالح جمعة بمسيرتك مع الاهلى ماردك ؟

لأ أنا لعبت وفوزت ببطولات مع أكبر نجوم في تاريخ مصر ، صالح الجمهور لم يراه مجبش بطولة للأهلى وعارف أن أخره السنة دى وهيمشى وموافق على كدا لانه مش هيفيد النادى.

*وماذا لو انتقل صالح جمعة للزمالك ؟

مش هينجح حتى لو راح أي حتة مش الزمالك بس.

*هل كنت تتمنى أن تحصل على فرص صالح جمعة في الاهلى ؟

ياريت كنت خدت نصها..كانت حاجات كتير اتغيرت في حياتى.

*كيف تابعت أزمة إكرامى مع جمهور الاهلى بعد انتقال رمضان صبحى لبيراميدز ؟

حبيبى كابتن اكرامى ، وللأمانة لم يشارك في انتقال شريف ابنه لبيراميدز لكنه شارك في انتقال رمضان صبحى وأقنعه بالانتقال لبيراميدز وعرفت من أصدقائنا المقربين وعشان كدا الاهلى قاله متشكرين أوى ومشاه وزعلان على نهايتهم الوحشة في الاهلى بالطريقة دى.

*كيف ترى قرار تعيين موسيمانى مدرباً للأهلى ؟

مدرب فاهم وبيحب الكورة الحلوة وشوفته مع صن دوانز .

*هل يستطيع موسيمانى تكرار إنجازات جوزيه ؟

مفيش حد هيجى زى مانويل جوزيه تانى ، الراجل ده كان عنده صبر وبيعرف يحط التشكيل وأخرج نجوم كثيرة .

*هل خسر الاهلى فايلر ؟

معرفش هو قلقان ليه ومرتبط بعائلته زيادة عن اللزوم رغم أنه مدرب كويس.

*كيف تقيم أداء مجلس محمود الخطيب في الاهلى ؟

واجه صعوبات في البداية ولكن في النهاية ربنا وقف معاه .

*هل تؤيد استمراره في رئاسة الخطيب ؟

مفيش حد نقدر نقول أنه بديل الخطيب في المنصب دا ، ونقدر نقول عليه يصلح رئيساً للأهلى .

*لماذا أطلق عليك لقب الفتى المدلل لهيديكوتى ؟

كان بيحبنى وكل شوية ينده عليا ، لاعيبة الاهلى طلعوا عليا اللقب ده وقالولى ده أبوك لو اتاخرت بيلاعبك أساسى بردو.

*كيف ترى مباراة نهائي دوري الابطال الافريقى ؟

الاهلى هيكسب عشان بقى أحسن من مع فايلر وبقى فيه ضغط في كل أرجاء الملعب والدفاع اتحسن جدا ، وفرقة الزمالك كويسة بس الاهلى أفضل لانه بيلعب كورة سريعة وجماعية ، الزمالك بيعتقد على الافراد ، والجماعية دايما تكسب

*هل تشعر بالقلق من كون المباراة النهائية من لقاء واحد ؟

التوفيق بتاع ربنا ، مش قلقان ، عايز لاعيبة الاهلى تعمل اللى عليهم وهتكسب لأننا فنيا أعلى.

*الفترة الأخيرة شهدت تفوق للزمالك في لقاءات القمة ماتعليقك ؟

هو ماتش في الدوري والتانى خلعوا بحجة الاتوبيس عطلان ولو كانوا راحوا الملعب كانوا هيتغلبوا طبعاً ، كنا فايقين وكويسين وقتها ، خدوا شوية لاعيبة لحد العباسية والسواق خد الاتوبيس ورجع ، ويقولوا الزمالك متفوق في الفترة الأخيرة ، طب في أفريقيا عمرهم ماكسبوا الاهلى بعد 8 مباريات كسبنا 5 وتعادلنا 3 .

*كيف تتوقع نتيجة مباراة الاهلى والزمالك ؟

معرفش كام بس هنكسب ، أنا حلمت أن الاهلى كسب خمسة صفر ، وأفشة سجل هدفين ومروان محسن وحسين الشحات وديانج سجلوا ثلاثة أهداف.

*كيف ترى عودة باتشيكو للزمالك ؟

مدرب كويس بس بيميل للناحية الدفاعية أكثر ، والقماشة في الزمالك مساعداه على الطريقة دى .

*كيف ترى رحلة حسام البدرى مع منتخب مصر ؟

الظروف مش مساعدة البدرى ، لم يلعب وديات واختاروه كمدير فنى متأخر ، واتعادل مع فرق صغيرة ، بس معاه مجموعة كويسة في المنتخب سواء المحترفين أو المحليين ، وربنا يوفقه يختار تشكيل مناسب وهنكسب.

*هل ترى أن العمل في الكرة المصرية بالواسطة ؟

لا مفيش مدرب بالواسطة أو حتى لاعب ، كل حاجة بتبان في الملعب .

*كيف يتعامل الاهلى مع نجومه القدامى في رأيك؟

بمنتهى الاحترام ، شايلنا على كفوف الراحة ، يكفى أن الاهلى يصرف لى شهرياً معاش ليساعدنى في أحوال المعيشة وهذا الأمر منذ فترة طويلة من أيام محمود طاهر ومن بعده محمود الخطيب ، وبيبو بيكلم كل الناس القديمة واللى يلاقيه محتاج حاجة مش بيتأخر عنه ، أي حاجة بحتاجها من الاهلى بيعملوها وتحقق عالطول.

*أمتى أخر مرة كلمت محمود الخطيب ؟

من شهر كنت عايز أعمل عملية فتاق وقالى في التليفون احنا جاهزين بس رجعت اعتذرت وقولت نأجل العملية لوقت تانى عشان متاعب صحية أخرى عندى.

*كيف تعاملت وقت الحظر المنزلى في كورونا

كنت قاعد في البيت ، بنزل اروح النادى أقعد مع شطة شوية وأرجع تانى ، عشت ملل رهيب في غياب ماتشات الكرة .

*من هو أحسن لاعب في تاريخ مصر ؟

محمود الخطيب بلا منازع.

*وماذا عن طاهر أبو زيد ؟

اتكبر على الكورة وعشان كده اعتزل ، ولا أؤيد عودته للأهلى في أي منصب .

*وماذا عن حسام غالى ؟

نفسى يرجع الاهلى فى اى منصب هيفيد النادى كتير.