شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الشناوى عن هدف أبو قير للأسمدة؟.. شوبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس حواره مع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى عن الهدف الذى سكن شباكه فى مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كنت ألوم الشناوى بعد هدف أبو قير للأسمدة، كنت أقول لنفسى كيف يدخل هذا الهدف فى مرمى الشناوى حتى قابلته فى التدريب وسألته فرد عليا قائلا إنت شوفتنى يا كابتن قبل الماتش وأنا بسخن كان شكلى إيه".

وتابع شوبير "قولتله هدومك كانت تمتلىء بالطينة فقالى يا كابتن الكورة جت فى رجل رامى ربيعة وغيرت اتجاهها، وصدقته لإن الشناوى من طبيعته دائما بيحمل نفسه مسئولية أى هدف يدخل مرماه ولا يعفى نفسه من المسئولية، ولما قولتله تتحمل كام فى المية من الهدف ده قالى والله ولا أى حاجة، الكورة غيرت اتجاهها".

وأكمل شوبير "بين الشوطين كان مصطفى شوبير هينزل وطلبوا منه يسخن ولما جه الهدف قالوا الشناوى هيكمل، وكمل فعلا بس بدون مزاج، مكنش مبسوط إنه هيكمل".

ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته مساء اليوم الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه في مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

كما سيقوم موسيماني بتطبيق بعض الجمل الخططية في المران تمهيداً لتنفيذها في لقاء الغد المرتقب ، ويشرح موسيماني كذلك خة المباراة وتقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفني الجنوب أفريقي بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور مهمة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفي للأهلي سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيماني إستمرار نفس السرية في مران اليوم حفتظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفني السرية.