خاص | احمد الطيب يحرم المعلقين المصريين من نهائي دوري ابطال افريقيا في بين سبورت

تسبب المعلق الرياضي المصري احمد الطيب، في حرمان إدارة قنوات بين سبورت القطرية لكل من “علي محمد علي وأحمد عبده” من التعليق على نهائي القرن في دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، المقرر له يوم غد الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي.

وطال الضرر مقدم البرامج المصري “أحمد فؤاد” الذي كان دائمًا ما يُقدم الاستوديو التحليلي لمباريات دوري ابطال افريقيا، فقد تقرر استبعاده بسبب شعور الإدارة بالإحراج.

وعلم الخليج 365 من مصادره في قطر، بمحاولة شرسة من جانب احمد الطيب لإجبار المسؤولين على منحه مسؤولية التعليق على المباراة النهائية المرتقبة بين الأهلي والزمالك كمعلق رئيسي من ستوديوهات البث المباشر في الدوحة، مستخدمًا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بأحد أكبر الأمراء في البلاد للتأثير على صناع القرار داخل قنوات بين سبورت.

لكن سمعة احمد الطيب السيئة بين جمهور النادي الاهلي بالتزامن مع الهجمات الشرسة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أدت إلى رفض الإدارة منحه فرصة التعليق على لقاء حساس كهذا.

وأكدت مصادر الخليج 365 أن إدارة بين سبورت أصغت إلى آراء جمهور الاهلي في احمد الطيب على مدار الـ 10 أيام الماضية، وتعهدت بمنعه من التعليق على مباريات للفريق بسبب ما بدر منه خلال مباراة مصر وتوجو، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، لكنها في نفس الوقت تعهدت بعدم وضع أي معلق له ميول واضح، سواء علي محمد علي أو أحمد عبده.

احمد الطيب يُحرج بين سبورت

خيب معلق قنوات الكأس القطرية (المتعاقد بالقطعة مع قنوات بين سبورت) آمال المسؤولين خلال مباراة مصر وتوجو، فلم يكف احمد الطيب عن نقد لاعبي الأهلي بسبب ومن دون سبب، وهو ما استفز شريحة كبيرة من الجمهور المصري أهلاوي وغير أهلاوي، ودفعهم نحو المطالبة بإيقافه عن التعليق، عبر سيل هائل من التغريدات في حساب بين سبورت العربي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي (اقرأ المزيد).

وقال مصدر الخليج 365 في قطر “احمد الطيب حاول التأثير على صناع القرار في بين سبورت بواسطة نفوذه وعلاقاته، على أمل للحصول على هذه المباراة، لكن إدارة بين سبورت رفضوا بشكل قاطع بعد دراستهم للكم الهائل من (المنشن السلبي) الذي وصل إلى حسابهم بموقع تويتر الأسبوع الماضي عقب مباراة مصر وتوجو”.

وأضاف مصدرنا “المسؤولون في قناة بي إن سبورتس شعروا بالإحراج أمام المسؤول رفيع المستوى الذي استعان بخدماته احمد الطيب للتوسط له لانتزاع نهائي دوري ابطال افريقيا من علي محمد علي المعروف هو الآخر بميوله للزمالك لكن ليس بشكل فج مثل الطيب، وإدارة بين سبورت تحججت لهذا المسؤول برغبتها في تطبيق الحياد سواء في التعليق أو في الاستوديو التحليلي”.

واعلنت بين سبورت بشكل رسمي منح المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي شرف التعليق على اللقاء، والإطاحة بكل من علي محمد علي وأحمد عبده، مع استبعاد مقدم الاستوديو التحليلي، المصري أحمد فؤاد وتكليف مقدم البرامج الليبي “مهند الجالي” بهذه المهمة.

وكان عصام الشوالي أُتهم هو الآخر بالانحياز ضد الأهلي لصالح نادي الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي، ليتم الاستعانة بالمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في مباراة الإياب لتجنب الانتقادات.