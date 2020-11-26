شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يرفض المجازفة بمحمد سالم في رحلة جيبوتى بالكونفدرلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى لنادى المقاولون العرب المجازفة باصطحام محمد سالم صانع ألعاب الفريق، إلى رحلة جيبوتى استعداداً لمواجهة فريق أرتا سولار فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظراً لإصابة اللاعب بالشد العضلى، حيث لم يفضل النحاس المغامرة بالدفع باللاعب، ليخوض سالم تدريبات تأهيلية بالنادى أملاً فى اللحاق بمباراة العودة والتى تقام يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى فى الرابعة مساء السبت المقبل، على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، يث يعود المقاولون للمشاركة الأفريقية بعد غياب استمر لـ 15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى عام 2005.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن هوية الحكم الذى من المقرر أن يدير مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار بطل جيبوتى يوم السبت المقبل فى العاصمة الجيبوتية، والتى يستضيفها ملعب حسن جوليد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر يوم السبت المقبل بمنافسات ذهاب دور الـ64 من البطولة، وجاء طاقم التحكيم كالتالى: الحكم الليبى محمد أغا، ويعاونه وليد الجهوى إبراهيم باكوز، وحكم رابع عبد الواحد هورايويده.

وشهدت الأجواء فى العاصمة الجيبوتية "جيبوتى" تساقط الأمطار صباح أمس الأربعاء، وذلك قبل انطلاق المران الأول لفريق المقاولون العرب،

وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت الثلاثاء الماضى إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 14 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا.

وتضم البعثة 34 فردًا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفنى ويضم الجهاز الفنى علاء عبد الغنى المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامى عادل ورامى ربيع ومحمد فتحى مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال والجهاز الإدارى مجدى محمد على وحسين عبد الغنى والجهاز الطبى برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائى التاهيل محمد صبحى وفتحى علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وامير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادى نجاح وحسن الشامى وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهرى وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربى ومحمد مجلى وأحمد شيمى وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشى وسيف الدين الجزيرى ويوسف حسن.