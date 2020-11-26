شكرا لقرائتكم ريكاردو يدرس الرجاء وصفقاته قبل مواجهته في نصف نهائى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات الرجاء المغربى ومتابعة صفقاته الجديدة استعداداً لملاقاته بالبطولة العربية، وكشفت تقارير صحفية أن نادى الرجاء المغربى اتفق مع إدارة نادى الإسماعيلى على موعد مباراة إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التى تأجلت فى مارس ماضى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

وكان نادى الإسماعيلى تفوق فى مباراة الذهاب والذى أقيم على ملعب "الإسماعيلية" بهدف دون رد، جاء عن طريق التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، أن إدارة الرجاء اتفقت مع الإسماعيلى على إقامة مباراة العودة فى 30 من ديسمبر المقبل، خاصة أن الرجاء كان سيواجه الاسماعيلى فى مارس الماضى للحسم فى التأهل إلى نصف نهائى المنافسة العربية، لكن السلطات المغربية اتخذت قرار يقضى بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، الأمر الذى حال دون إجراء المباراة ودفع بالفريق المصرى إلى العودة إلى بلاده.

أشار الموقع إلى أن الاتحاد العربى سبق وأن حدد مباراتى الذهاب بين الطرف الآخر من نصف النهائى فريق الشباب السعودى ضد مواطنه اتحاد جدة دون أن يحدد موعد موقعة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي، ومن المقرر أن يلتقى الشباب واتحاد جدة فى الثانى من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب فى الرابع من يناير المقبل عام 2021.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربى حدد إقامة المباراة النهائية فى ملعب مولاى عبد الله بالرباط، بعد أن أقيمت نهائى النسخة الماضية على ملعب "هزاع بن زايد" فى لقاء شهد تتويج النجم الرياضى الساحلى التونسى باللقب على حساب الهلال السعودي.