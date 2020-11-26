أعرب معتز البطاوي عن دهشته من واقعة الاختطاف التي تعرض لها لاعب سيراميكا كليوباترا من داخل فندق الإقامة، مطالبا كافة الجهات الأمنية بسرعة الاستجابة، والإبلاغ عن أماكن تواجد اللاعب.
وكشف معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، عن تفاصيل جديدة بشأن اختفاء اللاعب ميدو جابر من معسكر الفريق.
وقال "البطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس.
وأكد المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، ان ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التقاط صورة معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن.
وتابع: الشخصين اللي طلبوا التصوير مع ميدو جابر خدوه من الفندق فجأة، ومش عارفين نوصله خالص.
وأضاف: طلبنا تفريغ كاميرات من فندق الإقامة، وقمنا بتحرير محضر، واختفاؤه يثير دهشتنا.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف بنادي سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل اختفاء "ميدو جابر": اتخطف من معسكر الفريق بالفندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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