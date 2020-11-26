نقيب الإعلاميين: إحالة أي إعلامي لا يلتزم بالحيادية للتحقيق خلال تغطية "نهائي القرن"

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مجلس النقابة اجتمع الثلاثاء وتناول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الأفريقية.

وأضاف "سعدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي " المذاع عبرفضائية "صدى البلد" ان كل أنظار العالم تتجه صوب قمة الأهلي والزمالك، لذلك أصدرنا بيانًا بالتأكيد على عدم نشر الإعلاميين أي أخبار غير موثوقة أو أخبار تحرض على الكراهية، مع التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين.

وأكد سعدة أن النقابة لديها مرصد يتابع كل القنوات وسيتابع الأداء الإعلامي لكافة مقدمي البرامج والمحررين والمراسلين ومخرج المباراة، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة أي إعلامي مخالف إلى لجنة التحقيق حال ارتكابه خروقات، خلال الأيام فيما يتعلق بمباراة القمة.