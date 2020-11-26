دوري أبطال أوروبا: ليفربول يخفق في حسم تأهله ويخسر أمام أتالانتا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ليفربول: اخفق ليفربول الإنكليزي المأزوم بغيابات لاعبيه في حسم تأهله الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بعد خسارته على ارضه امام اتالانتا الايطالي صفر-2، الاربعاء في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

وبرغم خسارته، بقي ليفربول، الفائز ذهابا 5-صفر مطلع الشهر الجاري، متصدرا بتسع نقاط بفارق نقطتين عن أياكس امستردام الهولندي الفائز على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي متذيل الترتيب 3-1، وأتالانتا احد نجوم الموسم الماضي والذي دخل بقوة على خط التأهل.

ويعاني فريق المدرب الالماني يورغن كلوب من غيابات كثيرة، أجبرته على خوض لقاء الأحد ضد ليستر في الدوري الممتاز بغياب 10 لاعبين، بدون أن يمنعه ذلك من تحقيق الفوز 3-صفر.

وفي ظل غياب عملاق الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك المصاب لفترة طويلة، افتتح السلوفيني يوسيب إيليتشيتش التسجيل، متابعا من مسافة قريبة عرضية بعيدة المدى للارجنتيني بابو غوميس (60).

وبعد دقائق قليلة، ضاعف الطليان تقدمهم بسيناريو مماثل وكرة وصلت الى الالماني روبن غوزنس تابعها في الشباك (64).

وشارك مع ليفربول نجمه المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

والى فان دايك، يغيب عن بطل نسخة 2019 كلا من جو غوميز، جوردان هندرسون، الاسباني تياغو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترنت الكسندر ارنولد.

وتألف دفاع ليفربول من الكاميروني جويل ماتيب، الويلزي نيكو وليامز، ريس وليامس واليوناني كوستاس تسيميكاس.

وفي المباراة الثانية، تغلب اياكس على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي 3-1.

سجل للفائز راين غرافنبرخ بتسديدة بعيدة جميلة (47)، المغربي نصري مزراوي بكرة ارضية قوية من داخل المنطقة (49) والبرازيلي دافيد نيريس بيسارية ارضية من حافة المنطقة (67)، وللخاسر الاسترالي اوير مابيل (80 من ركلة جزاء).