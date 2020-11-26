شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حقائق عن الزمالك قبل نهائى القرن مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين.

تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

الاسم الكامل: نادى الزمالك للألعاب الرياضية

اسم الشهرة: الفرسان البيض

تأسس: 1911

الألقاب الافريقية

دورى الأبطال - 5 مرات (1984 ، 1986 ، 1993 ، 1996 ، 2002)

كأس الكونفيدرالية - مرة واحدة (2018-19)

كأس السوبر - 4 مرات (1994 ، 1997 ، 2003 ، 2020)

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - مرة واحدة (2000)

الألقاب المحلية:

الدورى المصرى الممتاز - 12 مرة

كأس مصر - 27 مرة

كأس السوبر المصري - 4 مرات

المدرب: جيمى باتشيكو (البرتغال)

قائد الفريق: محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهداف فى دورى الأبطال: مصطفى محمد (8 أهداف)