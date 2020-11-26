شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجرى اليوم قرعة الدورى الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الخميس، قرعة الدورى الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد 2020 / 2021، بمقر الاتحاد بالجبلاية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، كما يعقد الحكم الدولى محمد حسن ندوة على هامش القرعة للمديرين الفنيين ومندوبى الأندية لشرح المستجدات على قانون اللعبة.

على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتى نصف نهائى بطولة كأس مصر بشكل رسمى وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

كان فريق مصر للمقاصة قد فاز ببطولة الدورى الممتاز لدورى كرة الصالات لموسم 2019 / 2020 بعد تغلبه على ميت عقبه فى المباراة النهائية 3-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين على الصالة المغطاة بنادى الشرقية للدخان.. فيما فاز الإسماعيلى بالمركز الثالث بتغلبه على الإعلاميين 5/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما.