شكرا لقرائتكم حازم إمام يجرى اختبارا طبيا اليوم للتأكد من إمكانية لحاقه بنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبى فى مران اليوم، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام غدا فى استاد القاهرة، فى ظل حاجة الفريق لتواجده فى قائمة المباراة على اقل تقدير فى ظل عدم وجود ظهير ايمن فى الزمالك بخلاف حازم امام واحمد عيد، ويعانى حازم امام من شد فى العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.

فى سياق مختلف يضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك أمالا كبيرة على 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث وضع البرتغالى خطة مواجهة الأهلى معتمدا على الثلاثى وهم محمد أبو جبل فى حراسة المرمى والتونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط والمغربى اشرف بن شرقى جناح مهاجم الفريق.

محمد أبو جبل الذى نجح فى جميع الاختبارات التى خاضها مع الفريق فى بطولتى الدورى ودورى ابطال افريقيا وكذلك نجاحه فى قيادة الفريق لحصد بطولتى السوبر المحلى امام الأهلى والسوبر الافريقى امام الترجى التونسى ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة فى معركة الجمعة.