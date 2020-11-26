شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لحازم امام اليوم للتأكد من مشاركته أمام الأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم ، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا في استاد القاهرة ، في ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة علي اقل تقدير في ظل عدم وجود ظهير ايمن في الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق مختلف يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أمالا كبيرة على 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث وضع البرتغالي خطة مواجهة الأهلى معتمدا على الثلاثي وهم محمد أبو جبل في حراسة المرمى والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي جناح مهاجم الفريق.

محمد أبو جبل الذي نجح في جميع الاختبارات التي خاضها مع الفريق في بطولتي الدورى ودورى ابطال افريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتي السوبر المحلي امام الأهلي والسوبر الافريقي امام الترجى التونسي ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في معركة الجمعة.

ومنح باتشيكو تعليمات لأبو جبل بضرورة منح تعليمات للمدافعين والحديث معهم طوال فترات المباراة لضمان عدم سرحان أحد لاعبي الدفاع، كما طالبه بالهدوء والسيطرة عىي زملائه في حالات التوتر او الضغوط وفقا لسير المباراة.

فيما يعقد باتشيكو امالا كبيرة على التونسي فرجاني ساسي لقيادة الهجمات المرتدة لفريق الزمالك من خلال اجادته لنقل الكرة بسرعة من الدفاع للهجوم، مع الاستفادة من مهاراته الهجومية وقدراته الدفاعية ليكون أحد مفاتيح خطة باتشيكو في مباراة القمة.

اما اشرف بن شرقي فسيكون اللاعب الجوكر داخل الملعب من خلال نقله في مراكز الجناح والوسط المهاجم طوال أحداث المباراة لخلخلة دفاع الأهلي وضمان عدم وقوعه في رقابة لصيقة متوقعة من جانب مدافعي الأهلي تحد من خطورته.