شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة دوري الصالات بمقر اتحاد الكرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الخميس ، قرعة الدورى الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد 2020 / 2021، بمقر الاتحاد بالجبلاية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، كما يعقد الحكم الدولى محمد حسن ندوة على هامش القرعة للمديرين الفنيين ومندوبى الأندية لشرح المستجدات على قانون اللعبة.
على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتى نصف نهائى بطولة كأس مصر بشكل رسمى وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.
كان فريق مصر للمقاصة قد فاز ببطولة الدورى الممتاز لدورى كرة الصالات لموسم 2019 / 2020 بعد تغلبه على ميت عقبه فى المباراة النهائية 3-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين على الصالة المغطاة بنادى الشرقية للدخان.. فيما فاز الإسماعيلى بالمركز الثالث بتغلبه على الإعلاميين 5/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما.
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